بوتين: جميع الأحزاب البرلمانية الروسية تدعم التدابير لحماية المدنيين في دونباس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، إن جميع الأحزاب البرلمانية الروسية تعبر عن دعمها الكامل لجميع القضايا المتعلقة بحماية الناس في دونباس ونوفوروسيا.

وأضاف الرئيس الروسي أثناء حديثه في جلسة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم - وفقا لما أوردته وكالة تاس الروسية -:"أريد أن أشير إلى أن جميع الأحزاب البرلمانية في البلاد قد توحدت في دعمها لجميع القضايا التي تهدف إلى حماية الناس في دونباس ونوفوروسيا".

من ناحية أخرى، قال سيرجي ناراشكين، مدير خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية، إن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على قناة تواصل مفتوحة لمناقشة تبادل السجناء.

وبشأن القضية السورية، أكد مدير خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه لم يتواصل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأنها.