واحات السيليكون تطلق النسخة الأولى من الحدث الربع السنوي "واحة كونكت"

أعلنت شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية ، الشركة الرائدة المساهمة والمتخصصة في إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، عن إطلاق النسخة الأولى من حدثها السنوي "واحة كونكت" تحت شعار “تشكيل أفق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، والذي سيقام هذا العام في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة يوم 22 من ديسمبر 2024، وذلك بهدف الاحتفاء وتوحيد مجتمع نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحلية في هذا القطاع، بما في ذلك أحدث الابتكارات، وقصص النجاح المحلية، والتعاونات التكنولوجية، والنمو الإقليمي.

وكجزء من نهجها الجديد عبر جميع مناطقها التكنولوجية، تستضيف واحات السيليكون النسخة الأولى من حدث “واحة كونكت” في أسيوط الجديدة ويتماشى هذا الحدث مع رؤية واحات السيليكون لدفع عجلة التنمية الإقليمية ورسالتها في إنشاء نظم تكنولوجية ديناميكية في جميع أنحاء مصر من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح وتعزيز التعاون.

وسيمكن “واحة كونكت” المواهب المحلية ويبرز دور المناطق التكنولوجية كمراكز للابتكار والنمو في البلاد ،كما يهدف الحدث إلى أن يكون منصة لتبادل المعرفة وبناء الشبكات بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والمحترفين في الصناعة وعشاق التكنولوجيا حيث ستبرز نسخة هذا العام العمل المؤثر لمبتكري التكنولوجيا في أسيوط، مما يمهد الطريق لنمو وتطور مشترك داخل مشهد التكنولوجيا في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، سيشهد الحدث مشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين البارزين، الذين سيقدمون خبراتهم الفريدة وهم :

•الدكتور أيمن عياد، مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات في أسيوط والذي سيناقش موضوع “تمكين المستقلين وفتح الفرص أمام المواهب المتميزة في مصر”.

•الدكتور أحمد محمد ضاحي، يدير يدير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بأسيوط، وخبير إدارة الشركات الناشئة والابتكار والذي سيقدم عرضا بعنوان “قيادة الابتكار، حماية الأفكار، وضمان التمويل للشركات الناشئة” ، حيث يشارك رؤيته حول كيفية تأمين الشركات الناشئة للتمويل وحماية ملكيتها الفكرية.

•مريم سليمان، وهي متخصصة في إدارة المنظمات والتسويق الرقمي، وستتحدث عن “إتقان نمو المنظمات” بما في ذلك استراتيجيات التسويق، وخدمة العملاء، وقيادة الفريق.

•المهندس أندرو صابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترا سوفتوير وسيتناول موضوع “تصميم الحلول المخصصة: مستقبل أنظمة ERP والتكنولوجيا المالية ومنصات المبيعات” ، حيث يناقش كيف يمكن للحلول البرمجية المخصصة أن تدفع التحول الرقمي للأعمال.

•المهندس أحمد حسن، الرئيس التنفيذي لشركة “صلحلي” والذي سيقدم عرضًا بعنوان “من التطوير إلى ريادة الأعمال” حيث يشارك رحلته في إدارة المنشآت وريادة الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الحدث حضور ضيف شرف مميز هو المهندس محمد سالم، الرئيس رئيس الشركة المصرية لصناعة السيليكون «سيكو» المصنعة لأول هاتف مصرى، عن نشأت الشركة وبداية طرح مشروعها لإنتاج أول هاتف مصرى، وخطط الشركة المستقبلية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، أعرب هاشم منسي، الرئيس التنفيذي لشركة واحات السيليكون عن سعادته بإنطلاق الحدث قائلا "نحن متحمسون للغاية لإطلاق ‘واحة كونكت’ هذا العام في أسيوط، حيث يمثل بداية عصر جديد لمبادرات واحات السيليكون في جميع أنحاء مصر ، كما يعد هذا الحدث تجسيدا لالتزامنا بتعزيز التعاون والاحتفاء بقصص النجاح المحلية وتمكين الجيل القادم من المبتكرين مضيفا أن واحات السيليكون كانت دائمًا مركزا لنظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، حيث تستضيف 26 شركة و5 جامعات في أربع مناطق تكنولوجية استراتيجية ".

وأشار منسي إلى أنه ومن خلال تجمع الخبرات المتنوعة تهدف الشركة إلى إنشاء منصة ديناميكية لتبادل المعرفة والنمو وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مما يعزز مكانة البلاد كمركز للابتكار التكنولوجي.