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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يصل ستاد "974”بالدوحة لمؤازرة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي ستاد “974”   بالدوحة لمؤازرة النادي الأهلي في لقائه أمام باتشوكا المكسيكي  وكان في استقباله الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري بحضور سفير مصر بقطر السفير عمرو الشربيني.
كما التقي وزير الرياضة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم  جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

يحتضن ستاد 974 بالدوحة لقاء الأهلي  حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وباتشوكا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف وأمريكا الشمالية. 

تقام هذه المباراة تحت شعار "كأس التحدي" وستكون مؤهلة إلى نهائي كأس الإنتركونتننتال أمام ريال مدريد الإسباني.

وزير الشباب الأهلى باتشوكا المكسيكي الدكتور أشرف صبحى