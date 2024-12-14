شراكة بين محاصيل تكنولوجيز وبنك الطعام المصري لإطلاق مشروع تجريبي للتتبع الرقمي



أعلنت شركة محاصيل تكنولوجيز، الرائدة في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي، عن شراكتها مع بنك الطعام المصري- أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين- لإطلاق منصة تتبع رقمية مدعومة بتكنولوجيا الـ Block-Chain، وهو ما يمثل خطوة هامة وثورية في مجال الأمن الغذائي وتعزيز شفافية سلاسل الإمداد الغذائية في مصر.

وتمكن حلول التتبع الجديدة بنك الطعام المصري من مراقبة وتتبع مصادر المواد الغذائية بشكل كامل من المصنعين والموردين حتى وصولها إلى المؤسسة بكامل الشفافية، حيث سيتم تعريف كل كرتونة توزع بواسطة بنك الطعام المصري بـ QR كود خاص بها لتتبع كل منتج من مكونات الكرتونة لتسهيل الوصول إلى مصدرها الأصلي، وسيتيح هذا النظام ضمان شفافية وتحديد المسؤولية ومراقبة جودة المنتجات في عمليات بنك الطعام وحماية مهمة المؤسسة في تقديم الطعام لمن هم في حاجه إليه بنزاهة وبشكل عملي.

وتقدم المنصة المزودة بتكنولوجيا الـBlockchain سجل رقمي مؤمن غير قابل للتغيير لرحلة المنتج من المصدر إلى المنتفعين، ومن خلال مسح الـ QR كود يمكن لبنك الطعام المصري وأصحاب المصالح الدخول إلى المعلومات المحدثة عن أصل المنتج، بما في ذلك تاريخ الإنتاج والتوزيع. ومن المنتظر أن تسهم هذه الرؤية الجديدة في تعزيز عمليات التميز وزيادة الثقة في عمليات بنك الطعام.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل مصر والعضو المنتدب، قائلا " إن الشراكة مع بنك الطعام المصري في إطلاق منصة التتبع الإستراتيجية تتماشى مع هدفنا في تعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل إحداث تأثير في مجال الزراعة والغذاء، مضيفا أنه من خلال دمج تكنولوجيا الـBlockchain فإن محاصيل تهدف لوضع معايير جديدة في مجال الشفافية وتتبع المنتجات في مجال الغذاء عالميا، كما أشار عبد الرحمن إلى أن خط إنتاج الشركة " تتبع بواسطة محاصيل" مصمم لتمكين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف تسخير فوائد التحول الرقمي في مجال الأمن الغذائي مع تزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدعمة ببيانات محدثة لحظة بلحظة وبسلاسل إمداد تتسم جميع مراحلها بالشفافية .

ورحب بنك الطعام المصري المعروف بجهوده المضنية في قضية الأمن الغذائي بالتعاون مع شركة محاصيل ووصف الشراكة بالتحديث الفارق في أطر عملياته حيث تسهم المنصة الجديدة في التأكد من إدارة عمليات التبرع بالغذاء بالشكل الأمثل بواسطة نظام تتبع متكامل يساعد على منع الهدر، وضمان الجودة وتحسين عملية جمع الموارد.

في السياق ذاته ، صرح محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، "يسعدنا الشراكة مع شركة محاصيل، الرائدة في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي لتعزيز كفاءة سلسلة إمداداتنا الغذائية من خلال تطبيق أحدث التقنيات الرقمية في منصة تتبع مدعومة بتكنولوجيا الـ .Block-Chain

وأضاف سرحان أن هذه الحلول المبتكرة ستساعد في تتبع كل منتج غذائي بدقة من مرحلة الزراعة وحتى توصيل المنتجات إلى المستحقين على مستوى الجمهورية، مما يضمن إدارة فعالة ومحكمة للعمليات داخل مؤسسة بنك الطعام المصري."

ومن المنتظر أن يسهم النظام الجديد بما يتميز به من كفاءة وقابلية للتطور مع وجود خطط للتطبيق الكامل في جميع عمليات بنك الطعام المصري في إحداث تغيير هام وفارق في قطاع الأمن الغذائي وإلقاء الضوء على رؤية محاصيل تكنولوجيز وبنك الطعام المصري تجاه بيئة تتميز بالشفافية والكفاءة في مجال توزيع الطعام .