علي ماهر: لدي ثقة كبيرة في لاعبي المصري وندرك صعوبة مواجهة الزمالك

أكد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، ان ثقته كبيرة في لاعبي الفريق المصري ويطالبهم دائما بالحفاظ على تركيزهم ، لافتا الي انه يأمل في تحقيق نتيجة لصالح المصرى أمام جماهير المصري في مواجهة الزمالك المرتقبة في الكونفدرالية، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد باستاد برج العرب.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، "نأمل تقديم الفريقين مباراة قوية تليق بالكرة المصرية، نحترم فريق الزمالك - حامل اللقب - وندرك تمامًا مدى صعوبة المباراة"

وأضاف ، "اللاعبون مستعدون تمامًا للمباراة وعلى قدر المسئولية، تركيزنا في المباراة فقط بعيدًا عن أية مؤثرات خارجية".

وتابع علي ماهر، "طموحاتنا كبيرة ونأمل في تحقيق آمال جماهير المصري العظيمة".

واختتم الفريق المصري البورسعيدي، تدريباته للاستعداد لملاقاة فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بعمل تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة للفريق، وذلك لاقتناص نقاط جديدة والتغلب على فريق الزمالك ، مستغلا رحيل مدرب الزمالك جوزيه جوميز وعدم استقرار الفريق.

ويتقاسم الفريقان المصريان، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتى فى المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.

