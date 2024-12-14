محافظ الإسماعيلية يبحث تطوير أندية وشواطئ المحافظة لتنشيط الحركة السياحية

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بلجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، دكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادي بالمحافظة، اللواء محمد صيام مستشار المحافظ للأندية والمشروعات، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، خالد جودة المستشار الإعلامي، مديري عموم مديرية الإسكان، التخطيط العمراني، الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، متابعة مكتب المحافظ، العلاقات العامة،الإعلام، والسياحة.

خلال الاجتماع تم مناقشة الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات، وطالب محافظ الإسماعيلية اللجنة بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل مكان بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة وفتح مجالات جديدة وأنواع جديدة للسياحة بما يحقق الانتعاش في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها.

وأشار إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للنشاط السياحي، والتي تسهم في وضعها على خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات إليها وتوفير فرص عمل للشباب.

وقرر محافظ الإسماعيلية إعادة هيكلة مجالس إدارات الأندية والشواطئ بما يوافق ضوابط الحوكمة لتحسين الكفاءة التشغيلية إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.