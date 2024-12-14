جوميا: تغييرات بارزة فى أنماط الدفع خلال بلاك فرايداى 2024

أعلنت جوميا مصر عن نتائج حملتها لبلاك فرايداي 2024، التي أظهرت تحولاً كبيرًا في أنماط الدفع بين عملائها، مما يعزز دور الشركة كرائدة في التحول الرقمي واعتماد المدفوعات غير النقدية.

بالرغم من أن السوق المصرية لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقد، حيث تمثل المعاملات النقدية ما بين 70% إلى 80% من الإجمالي، نجحت جوميا في تقليص هذه النسبة إلى 51% فقط خلال حملتها الأخيرة.

خيارات الدفع المرنة: حققت جوميا نموًا كبيرًا في استخدام حلول الدفع المبتكرة، حيث مثّلت خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) وخيارات التقسيط حوالي 32% من إجمالي المعاملات، متجاوزة بكثير المعدل العام للسوق الذي يقل عن 10%، وفقًا لتقارير من StatistaوResearch and Markets.

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى نمو كبير في استخدام الحلول الرقمية، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية إلى 26 مليون محفظة.

وتجاوزت قيمة المعاملات عبر هذه المحافظ 268 مليار جنيه مصري خلال العام الماضي.

مع ذلك، تتوقع التقارير أن تمثل المدفوعات الرقمية 14.3% فقط من إجمالي المعاملات في مصر بحلول عام 2027، مما يؤكد الحاجة إلى المزيد من الجهود لتسريع هذا التحول.

أوضح عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر أن نتائج بلاك فرايداي 2024 تعكس التزام جوميا بتمكين العملاء من الوصول إلى حلول دفع مرنة وآمنة. نحن فخورون بقيادة التحول نحو المدفوعات الرقمية في مصر، ونؤمن بأن هذا التحول لا يساهم فقط في تسهيل عمليات التسوق بل يعزز من الشمول المالي كذلك."

مع زيادة الدعم الحكومي لتعزيز الشمول المالي، من خلال مبادرات مثل مبادرات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، تُبرز تجربة جوميا خلال بلاك فرايداي أهمية تبني الشركات لحلول الدفع الرقمية لدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي.