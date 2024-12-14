ريلمى تطلق هاتف realme Note 60 في مصر

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نمواً في سوق الهواتف الذكية بمصر، عن إطلاق هاتفها الجديد realme Note 60 يتميز الهاتف بدرع مقاوم للتلف والخدوش حيث يوفر الهاتف حماية فائقة ضد الأضرار اليومية مع تصنيف IP64 لمقاومة الماء، مما يجعله الأكثر حماية في فئته السعرية.

وشهادة TUV Rheinlandحيث يضمن الهاتف أداءً سلسًا ومعتمدًا لمدة 48 شهرًا، مما يعكس جودة التصنيع والموثوقية وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير

توفر عمر بطارية يصل إلى 8 أيام بشحنة واحدة، مع أداء مستقر حتى بعد 1000 دورة شحن.

ومحرك AI Boost متطور حيث يضمن تجربة استخدام سلسة ومستقرة حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام.

يحتوي الهاتف علي ذاكرة تخزين متنوعة حيث يبدأ الهاتف من 64 جيجابايت ويصل إلى 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) 4 جيجابايت، لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 32 ميجابكسل تُعد الأعلى دقة في فئتها، بزيادة تصل إلى 146% مقارنة بالجيل السابق، مع خوارزميات تصوير محسّنة للحصول على ألوان دقيقة وصور واضحة.

وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز تمنح المستخدم تجربة عرض مريحة للعين مع تقنية Rainwater Smart Touch، التي تتيح التحكم بالهاتف حتى مع الأيدي المبللة.

قالت الشركة إن هاتف realme Note 60 يمثل نقلة نوعية في فئة الهواتف الاقتصادية، حيث يجمع بين الأداء القوي والحماية المتقدمة، مما يجعله الخيار المثالي للمستخدمين الباحثين عن هاتف موثوق ومميز.