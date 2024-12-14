استشاري نفسي: افتقاد الحياة الجنسية سبب دخول المتزوج على تطبيقات المواعدة

قال محمود علام، استشاري الإرشاد النفسي والأسري، إن الزواج نصيب، ويحدث إما عن طريق زواج المقابلة مع شخص من خلال السفر، أو الزواج التقليدي، أو من خلال التطبيقات.

وأضاف "علام"،خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المراهقين والمنفصلين متواجدين بصورة كبيرة على تطبيقات المواعدة، وأحيانًا يدخل المتزوجين حين لا يحدث استقرارا في الحياة الزوجية مثل وجود فراغ عاطفي، وعدم الاهتمام، خلاف الافتقاد إلى العاطفة أو الحياة الجنسية.

وأوضح استشاري الإرشاد النفسي والأسري، أن بعض تطبيقات المواعدة جيدة، ولا يجب أن نُعمم ونصف جميع تطبيقات التعارف بالسيئة.