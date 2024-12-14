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السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"راية القابضة" تبيع 42.9% من تابعة لها إلى صندوق "أفريقيا 50"

راية القابضة
راية القابضة
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وافقت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على العرض المقدم من شركة “Africa 50” للاستحواذ على حصة تبلغ 42.9% من إجمالي رأسمال شركة “راية لخدمات مراكز البيانات” التابعة.

وأوضحت الشركة، أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون دولار، وذلك لدعم وتمويل لبناء مركز بيانات في مصر.

وأضافت أن راية لخدمات مراكز البيانات تساهم بنسبة 23% من الإيرادات السنوية لراية القابضة.

ويبلغ رأسمال شركة راية لخدمات مراكز البيانات 3 ملايين جنيه، وتبلغ حقوق ملكيتها 43 مليون جنيه في عام 2023.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إيرادات بقيمة 32.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنمو 42.4%.

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