"راية القابضة" تبيع 42.9% من تابعة لها إلى صندوق "أفريقيا 50"

وافقت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على العرض المقدم من شركة “Africa 50” للاستحواذ على حصة تبلغ 42.9% من إجمالي رأسمال شركة “راية لخدمات مراكز البيانات” التابعة.

وأوضحت الشركة، أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون دولار، وذلك لدعم وتمويل لبناء مركز بيانات في مصر.

وأضافت أن راية لخدمات مراكز البيانات تساهم بنسبة 23% من الإيرادات السنوية لراية القابضة.

ويبلغ رأسمال شركة راية لخدمات مراكز البيانات 3 ملايين جنيه، وتبلغ حقوق ملكيتها 43 مليون جنيه في عام 2023.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إيرادات بقيمة 32.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنمو 42.4%.