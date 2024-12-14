محام متهم حادث الكوربة: المتهم لم يكن لديه أي نية لقتل المجني عليه

كشف محمود عبد اللطيف، محامي متهم حادث الكوربة بمصر الجديدة، عن تفاصيل جديدة عن حادث الكوربة الذي انتهى بمقتل أحد الأشخاص.

وقال "عبد اللطيف"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن القضية أُحيلت إلى المحكمة كقضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد على خلاف الحقيقة، خاصة وأنه لا يوجد أي علاقة بين الطرفين سوى مشاجرة حدثت منذ أربع سنوات، حيث تعدى المجنى عليه على المتهم في هذ القضية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر حضوريًا.

وأوضح أن المتهم لم يكن لديه أي نية على الإطلاق لقتل المجني عليه، وما حدث كان بسبب خوف المتهم من القتيل، معقبًا: "الطعنة التي أدت للوفاة هي التي حدثت في الصدر، أما باقي الطعنات فهي عبارة عن جروح قطعية، ولم تتسبب في وفاته".