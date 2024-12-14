تعادل مفاجئ للريدز.. قطار ليفربول يقف في محطة فولهام

اختتمت منذ قليل مباراة ليفربول وفولهام التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مما أوقف سلسلة انتصارات ليفربول في البطولة المحلية.

افتتح فريق فولهام التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب البرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أعاد الهولندي كودي جاكبو ليفربول للمباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 56.

عاد فولهام للتقدم مجددًا في الدقيقة 76 عن طريق رودريجو مونيز قبل أن ينجح البرتغالي دييجو جوتا في إنقاذ فريقه من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86.

بهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى36 نقطة ليبقى في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما صعد فولهام إلى المركز التاسع بعد أن وصل رصيده إلى 24 نقطة