التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة زد والبنك الأهلي في دوري الكرة النسائية

سيطر التعادل الإيجابي عي مباراة زد والبنك الاهلي المقامة على ملعب زد بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

حيث احرز كلا من الفريقين هدف في كل جانب، وتعد هذه المباراة من أهم مباريات الدوري، حيث إن فريق زد دخل برصيد٢٤ نقطة جمعها من خلال ١٠ مباريات آخرها كان فوزه على فريق بيراميدز بـ5 مقابل هدف.

كما دخل البنك الأهلي برصيد 21 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات واستطاع البنك الأهلي الفوز في جميع المباريات التي خاضها خلال الدوري عدا خسارته أمام الأهلي.

وكانت قد انطلقت امس الجمعة، الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، حيث تضمنت 7 مباريات مختلفة لتتم على مدار يومين الجمعة الموافق 13 ديسمبر و اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر.

وجاءت أبرز هذه المباريات، لقاء نادي الأهلي ومسار، لتعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي المتصدر للدوري بالعلامة الكاملة.