انهيار منزل من طابقين دون خسائر في الأرواح بالقليوبية

شهدت قرية البقاشين بمدينة كفر شكر، محافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن، دون وجود خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انهيار منزل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انهيار منزل بقرية البقاشين بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة المحلية والأمنية بمحافظة القليوبية، بإشراف المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل المنهار قديم وبالطوب اللبن ولا يوجد خسائر بشرية في الأرواح وجرى اتخاذ كافة الإجراءات لإخلاء المنزل وإزالة كافة التلفيات من الشارع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.