"اتصال" تضع خططًا طموحة لتحقيق نمو مضاعف في 2024/2025

انعقدت الجمعية العمومية لجمعية اتصال بحضور الأعضاء لمناقشة واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، الذي شهد نموًا استثنائيًا مقارنة بالعام السابق، إلى جانب استعراض ميزانية العام المالي الجديد 2024/2025 التي تتضمن خططًا طموحة لتعزيز خدمات الأعضاء وتحقيق أهداف استراتيجية جديدة.

سجلت جمعية اتصال زيادة كبيرة في مواردها المالية بفضل تنفيذ مشروعات محلية ودولية بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مثل الاتحاد الأوروبي وأكاديمية البحث العلمي.

هذا النمو يعكس قدرة الجمعية على تنمية أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها، ما يعزز مكانتها كأحد الركائز الأساسية لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

قدمت الجمعية مشروع الميزانية التقديرية لعام 2024/2025، والذي يركز على تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات جديدة مع المزيد من المؤسسات العالمية.

ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة من خلال تطوير برامج تدريبية موجهة لاحتياجات تلك الشركات.

وتنمية الصادرات الرقمية من خلال زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والخدمات التكنولوجية.

أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال، أن هذه النتائج الإيجابية تأتي بفضل التعاون الوثيق بين الجمعية وأعضائها وشركائها.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق نمو مضاعف في العام المقبل من خلال تنفيذ مشروعات مبتكرة وخطط طموحة، وأضاف أن الجمعية استثمرت في مراكز التميز في الإسكندرية وأسيوط لدعم الشركات الناشئة خارج العاصمة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة على مستوى الجمهورية.

كذلك نظمت الجمعية لقاء مشتركًا استضافت خلاله عددًا من الشركات السعودية، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية، مع التركيز على سوق المملكة العربية السعودية.