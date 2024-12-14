الداخلية تواصل توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا

واصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًاً والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك فى ضوء الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين .