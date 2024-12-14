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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 واصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًاً والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك فى ضوء الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
 
يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين .

لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجا الداخلية لتوزيع هدايا عينية المحافظات وزارة الداخلية