سعيا لتعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية الياباني يلتقي نظيره الصيني 25 ديسمبر الجاري

أفاد مصدر حكومي ياباني اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إوايا ينسق لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانج يي في 25 ديسمبر الجاري خلال زيارة ستكون الأولى له إلى الصين بصفته أكبر دبلوماسي في اليابان.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه كل من اليابان والصين إلى استكشاف طرق لتثبيت العلاقات بينهما، والعمل على حل القضايا الخلافية - وذلك وفق ما أودرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وكان رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إشيبا والرئيس الصيني شي جين بينج قد اتفقا في لقائهما الأول شخصيًا في ليما الشهر الماضي، خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، على تعزيز العلاقات "المفيدة للطرفين" و"المستقرة".

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع التأكيد من قبل وزيري الخارجية الياباني والصيني على استعداد بكين لرفع الحظر عن واردات المأكولات البحرية اليابانية، الذي فُرض بسبب تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايإيتشي النووية المتضررة إلى البحر.

ووفقا للمصدر، فمن المتوقع أن يتناول الاجتماع أيضا تطوير البرامج المستمر من قبل كوريا الشمالية بمجال الصواريخ والطاقة النووية، فضلًا عن التعاون العسكري المتزايد بينها وروسيا.

ومن المتوقع أن ترافق وزيرة الثقافة توشيكو آبي إوايا في هذه الزيارة لإجراء حوار رفيع المستوى حول التبادلات الثقافية الصينية-اليابانية، وفقًا للمصدر.

وكان آخر وزير خارجية ياباني قد زار الصين في أبريل من العام الماضي عندما قام يوشيماسا هاياشي بهذه الرحلة.