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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلى يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة مودرن سبورت فى الدورى 

التدريبات
التدريبات
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استأنف فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تدريباته الجماعية عصر اليوم، بستاد نادى البنك الأهلى بالعجوزة، تحت قيادة فنية لطارق مصطفى المدير الفنى إستعداداً لمواجهة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبلة ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى فى تمام الخامسة مساء.


حيث شهدت التدريبات فقرة بدنية قوية لرفع الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين وأخرى تخصصية لتطوير الأداء الهجومى والدفاعى.
وأختتم المران بتنفيذ اللاعبين لبعض من النواحى الخططية التكتيكية الهجومية والدفاعية. 


وكان فريق البنك الأهلى قد تعادل بدون أهداف مع فريق النادى الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2024/2025

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