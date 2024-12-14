بمشاركة 6500 عداء من 100 جنسية.. انتهاء النسخة السادسة من نصف ماراثون الأهرامات

أقيم اليوم السبت نصف ماراثون الأهرامات، للعام السادس على التوالي، واستطاع المارثون خلال السنوات الماضية أن يرسخ مكانته كأحد أبرز سباقات العدو السريع في مصر.

يتميز هذا الحدث بخصوصية كبيرة، حيث يصطحب آلاف العدائين في جولة مهيبة تحت سفح الأهرامات الثلاثة خوفو وخفرع ومنقرع والستة أهرامات الخاصة بملكاتهم، حيث تمثل تلك المنطقة واحدة من أشهر الوجهات التاريخية في مصر، بجانب كونها أخر عجائب العالم القديمة المتبقية.

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يشكل نصف ماراثون الأهرامات وجهة لاستقبال العدائين من جميع أنحاء العالم، وعلاوة على ذلك فإن الماراثون يوفر فرصة المشاركة للعدائين بمختلف أعمارهم ليشاركوا في جميع المسافات الثلاثة المتاحة فالسباق يتيح للمشاركين فرصة المشاركة في مسافة 5 كيلومترات، أو 10 كيلومترات، أو 21 كيلومتراً.

كما يقدم نصف ماراثون الأهرامات تجربة فريدة لا تنسى للعدائين من جميع الأعمار والقدرات، تجمع بين المرح والتحدي، وذلك ينعكس في الشعار الذي تحمله هذه النسخة من الماراثون وهو #RaceThroughHistory.

تم إطلاق النسخة الأولى من نصف ماراثون الأهرامات في عام 2019، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار الأسبق، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة.

وجح الحدث منذ انطلاقه في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية على المستوى المحلي والدولي.

يتميز نصف ماراثون الأهرامات بأنه يقام للعام الرابع على التوالي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبإشراف فني من الاتحاد المصري لألعاب القوى.

يضمن هذا التعاون تنظيم السباق وفق أعلى المعايير الدولية، مما يجعله يضاهي كبرى سباقات الجري العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، حصل نصف ماراثون الأهرامات في عام 2023 على اعتماد الرابطة الدولية للماراثون وسباقات المسافات الطويلة (AIMS)، مما يعزز مكانته كحدث رياضي عالمي معتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث يتم الاعتراف رسميًا بجميع نتائجه.

وشهد الحدث تصميم قميص مميز للسباق يحمل رسومات خاصة بالأهرامات.

الجدير بالذكر أن الميداليات المقدمة للمشاركين والفائزين على حد سواء في نصف ماراثون الأهرامات 2024، هي من تصميم الفنان المصري محمد عبلة وإشراف نور الدمرداش.

يُعتبر عبلة أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر، ويمتد نشاطه إلى العمل والتدريس في عدد من الدول الأوروبية.

وصل الحدث هذا العام إلى مرحلة جديدة مع تسجيل عدد قياسي من المشاركين يتخطي 6500 مشارك مما يبرز أهميته علي الساحة الرياضية العالمية.