استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين بوسط غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 مواطنين استشهدوا بالإضافة إلى إصابة عدد آخر في قصف طيران الاحتلال الحربي على خيمة للنازحين قرب مسجد العصار جنوب دير البلح.

وفي السياق، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية في المناطق الشمالية من بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، خلال مواجهات في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية المغير، أطلق خلالها قوات الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (26 عاما) بالرصاص الحي في الكتف، نقل على أثرها للمستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وفي السياق، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمود سلامة أبو القرايا (22 عاما)، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106،624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.