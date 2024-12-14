الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: تحولات سياسية كبرى تؤثر على توازن عالمنا

ألقى أنطوني بيلانجيه، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، كلمة خلال المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين.

وتنشر البوابة نيوز نص الكلمة كالتالي:

"سعادة رئيس اتحاد الصحفيين العرب

زميلاتي وزملائي في مصر وفي العالم العربي والشرق الأوسط،

الأخ العزيز جيم بوميله، أمين الصندوق الفخري للاتحاد الدولي للصحفيين والرئيس السابق.

أنا أنطوني بيلانجيه، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، ويسعدني جدا أن أكون معكم هنا في القاهرة، وأن ألتقي بأعضاء نقابة الصحفيين المصريين لأول مرة، وأي واصل و مع أصدقاء وزملاء من العالم العربي والشرق الأوسط.

إن منطقتكم تشهد مرة أخرى، تحولات سياسية كبرى تؤثر على توازن عالمنا، ويجب على

الاتحاد الدولي للصحفيين أن يكون حاضرًا لدعم مجمع الصحفيين في هذه الظروف. اليوم، لا يمكن لأحد أن ينكر أن الصحفيين الفلسطينيين يُقتلون على يد الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام، أمام أعين العالم كله دون أي تدخل من المجتمع الدولي، ودون أي إدانة لهذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والأسر بأكملها. جرائم وصفتها المحكمة الجنائية الدولية قبل أسابيع قليلة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولا يمكن لأحد أن ينكر أيضًا أن الحكومة الإسرائيلية قد نشرت الموت في لبنان على مدار ثلاثة أشهر، وخاصة فى الجنوب وفي بيروت

ورغم كل ذلك، لم يتحمل أي مسؤول سياسي من القوى الكبرى مسؤوليته . بل إن الولايات المتحدة وألمانيا تواصلان تزويد إسرائيل بالسلاح مما يتيح استمرار هذا القتل غيرالمسبوق.