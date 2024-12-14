فرح الجندى الفائزة بالجائزة التشجيعية: صالون الشباب يفتح آفافًا فنية جديدة

أعربت الفنانة فرح الجندي، طالبة باكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن سعادتها الكبيرة، بالمشاركة هذا العام فى صالون الشباب، مؤكدة انها أول مشاركة لها، وتُعد تجربة مميزة شعرت فيها بمشاعر متضاربة، لكن الأهم هو شعور الوصول بعد كثير من السعي.

وقالت الفنانة الشابة فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنها شاركت بعمل فني بعنوان "أمومة"، وهي لوحة بالألوان الزيتية على توال ١٠٠×١٠٠سم، مؤكدة انها حصلت على الجائزة التشجيعية، وتعتبر المشاركة في صالون الشباب حلم لأي فنان صاعد، وفرصة كبيرة لعرض أعماله وأفكاره واخراجها للجمهور بشكل مباشر، فهي تفتح آفاقاً فنية جديدة.

وعن فلسفة العمل الفنى الحائز على الجائزة التشجيعية، أوضحت: "ملهمات الفنان مختلفة ومتغيرة فمنهم من يتأثر بمواقفه الشخصية ومنهم بالحال العامة، فنان يتأثر بالبيئة حوله وآخر منغلق على مجتمعه فيتأثر بنفسه وبيته ومرسمه...الملهمات والعوامل المتغيرة كثيرة يحتاج الفنان فقط أن يلاحظ ويتأثر".

وتابعت: "شغلتني فكرة أخرى وهي الأمومة بشكل عام وعلاقة الأم بأبنائها، كيف تصبح حافظة وحامية لهم، الأحضان، احتواء الأيادي، جميع اللمسات كنت أراها أمامي ولا يسعني سوى التأثر بها، تأثر شديد.

وأردفت: "حاولت نقل مشاعري وتصوري عن الأمومة ووضعها في صورة مرئية، في العمل "أمومة" أردت ان أبرز اختلاف علاقة الأم بين أبنائها، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، وطريقة احتوائها لكل منها على حدة بطريقتها الخاصة".

كان الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قد افتتح فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب، الحدث السنوي الأبرز الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت شعار "استلهام"، بحضور كوكبة من الفنانين والمثقفين، من بينهم الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والفنان عمر طوسون، القوميسير العام للمعرض، والفنان التشكيلي الدكتور صلاح المليجي، والدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون.