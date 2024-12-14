رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت ضرورة قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري، وأهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني تلقى، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التطورات الحاصلة في سوريا.

وأشار السوداني إلى أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، مؤكدا ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضي السورية، الذي يعد مهما لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، أكد ماكرون التزام بلاده بأمن واستقرار العراق والوقوف إلى جنبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا في مكافحة الإرهاب، منوها بدور العراق المحوري في المنطقة.

وتناول اللقاء، تطورات المنطقة خصوصا ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، ووجوب بذل جهود مضاعفة في سبيل إيقاف معاناة الفلسطينيين، بجانب الحرص على إدامة وقف إطلاق النار في لبنان.