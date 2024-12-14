محافظ الإسماعيلية يبحث الموقف التنفيذي لمزارع الإنتاج الداجني والمزارع السمكية بالمحافظة

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أهمية الاكتفاء الذاتي من منتجات مزارع تسمين الدواجن والبياض والمزارع السمكية الموجودة بنطاق المحافظة، لدعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسعار بالأسواق.

وأكد أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها على بحث إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة والمتوقفة، وكذلك تقنين أوضاع المزارع الغير مرخصة لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، والاستفادة منها في الإسهام في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادي للمحافظة، الدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطري، م.أحمد النبوي مدير عام فرع جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.

وأشار محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تسعى حاليًا لحصر كافة المزارع المتعثرة والغير مرخصة، بالإضافة إلى المزارع المرخصة في مجال الثروة الداجنة والأسماك لدمجها بالاقتصاد الرسمي، من خلال إيجاد حلول مبتكرة والعمل على إشراكها في توفير منتجاتها مباشرة للمواطن الإسماعيلي من خلال تقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي خفض الأسعار واستقرار الأسواق؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.