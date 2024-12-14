ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم قتل شريكه في تجارة المخدرات بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة  المطرية بحبس عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين وسقوط أحدهما قتيل في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فاسقطه قتيلا

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

نيابة المطرية قتل شريكه تجارة المخدرات