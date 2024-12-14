حبس متهم قتل شريكه في تجارة المخدرات بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين وسقوط أحدهما قتيل في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فاسقطه قتيلا

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

