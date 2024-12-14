كأس إنتركونتيننتال.. الأهلي يهدر فرصة التقدم على باتشوكا في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة القارات للاندية “كأس إنتركونتيننتال.

كان الأهلي الأكثر خطورة على مرمى الفريق المكسيكي واهدر طاهر محمد طاهر فرصة محققة للتسجيل كما تصدى الحارس لأكثر من كرة خطيرة للمارد الأحمر.

في المقابل اعتمد فريق باتشوكا على انطلاقات النجم المغربي أسامة الإدريسي ولكن دفاع الأهلي فرض رقابة لاصقة على مفاتيح لعب الفريق المكسيكي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة باتشوكا المكسيكي بعد قليل، على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وانطلقت مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء اليوم للمنافسة على كأس التحدي ضمن بطولة القارات للاندية كأس إنتركونتيننتال التي تقام في الدوحة.

كأس إنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي اليوم ضد باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيي عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

تشكيل باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل - أرتورو جونزاليس

خط الهجوم: آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي - سولمون روندون