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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

محمد صلاح
محمد صلاح
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يواصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه ليفربول، حيث وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متفوقًا على جميع لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

صلاح، الذي يقدم مستويات استثنائية هذا الموسم، يتصدر قائمة المساهمات التهديفية في الدوريات الكبرى، متفوقًا على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كين، الذي يأتي في المركز الثاني بـ21 مساهمة، بواقع 14 هدفًا و7 تمريرات حاسمة.

الفرعون المتألق 

ويُعد هذا التفوق استمرارًا لتألق محمد صلاح المستمر مع ليفربول، حيث يساهم بشكل مباشر في نتائج الفريق الإيجابية محليًا وقاريًا، مما يعزز مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم.

تُشير هذه الأرقام إلى أهمية صلاح كلاعب حاسم في تشكيلة ليفربول، ودوره الكبير في قيادة الفريق لتحقيق الأهداف والطموحات هذا الموسم.

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