كأس إنتركونتيننتال.. الإدريسي وروندون يقودان هجوم باتشوكا أمام الأهلي

أعلن جييريمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأهلي في كأس التحدي ضمن سلسلة كأس إنتركونتيننتال.

وأجرى الأوروجوياني تغييرا وحيدا عن التشكيل الفائز على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0 في ربع النهائي في الكلاسيكو الأمريكي

ويبدأ جوستافو كابرال في الدفاع بدلا من سيرخيو باريتو الذي خرج في المباراة الماضية مصابا.

تشكيل باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل - أرتورو جونزاليس

خط الهجوم: آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي - سولمون روندون