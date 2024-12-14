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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتركونتيننتال.. الإدريسي وروندون يقودان هجوم باتشوكا أمام الأهلي

باتشوكا
باتشوكا
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أعلن جييريمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأهلي في كأس التحدي ضمن سلسلة كأس إنتركونتيننتال.

وأجرى الأوروجوياني تغييرا وحيدا عن التشكيل الفائز على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0  في ربع النهائي في الكلاسيكو الأمريكي

ويبدأ جوستافو كابرال في الدفاع بدلا من سيرخيو باريتو الذي خرج في المباراة الماضية مصابا.

تشكيل باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل -  أرتورو جونزاليس

خط الهجوم: آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي - سولمون روندون

جييريمو ألمادا باتشوكا المكسيكي بوتافوجو البرازيلي كأس إنتركونتيننتال سولمون روندون