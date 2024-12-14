باير ليفركوزن يهزم أوجسبورج في الدوري الألماني

حقق فريق باير ليفركوزن فوزًا مهمًا على نظيره أوجسبورج بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

وافتتح مارتن تيريير التسجيل لصالح ليفركوزن في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 40، ليؤمن فريقه النقاط الثلاث.

شهد اللقاء سيطرة واضحة من لاعبي ليفركوزن الذين قدموا أداءً مميزًا على المستويين الهجومي والدفاعي، مما مكنهم من الحفاظ على نظافة شباكهم وحصد الفوز.

بهذا الانتصار، يواصل باير ليفركوزن تألقه في الدوري الألماني، بينما يسعى أوجسبورج لتحسين نتائجه في المباريات المقبلة.