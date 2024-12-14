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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلى 2009 يفوز على بلدية المحلة فى بطولة الجمهورية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق البنك الأهلي مواليد 2009 فوزًا كبيرًا على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم.

شهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي البنك الأهلي، الذين تمكنوا من فرض إيقاعهم على اللقاء معظم فتراته، وسط أداء مميز في الهجوم والدفاع.

سجل أهداف البنك الأهلي كل من: عفرتو، الأسيوطي، عاطف، وشيكو، ليقودوا الفريق إلى تحقيق انتصار مستحق يعزز من موقفه في البطولة.

يشرف على قيادة فريق البنك الأهلي المدير الفني الكابتن ياسر زيزو، الذي نجح في إعداد الفريق لتقديم أداء مميز وتحقيق هذه النتيجة الإيجابية.

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