ماينز يحقق مفاجأة أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني

حقق فريق ماينز مفاجأة كبرى أمام ضيفه بايرن ميونخ، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب ميوا أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

تواجد رباعي هجومي في تشكيل بايرن ميونخ الأساسي أمام ماينز، هم: توماس مولر، مايكل أوليسي، ليروى ساني، وجمال موسيالا.

هاري كين يغيب عن خسارة بايرن ميونخ من ماينز

غاب الهداف الإنجليزي هاري كين عن صفوف بايرن ميونخ للإصابة، ليفقد العملاق البافاري أحد عناصره الهجومية القوية.

استحوذ البايرن على الكرة في الشوط الأول، لكن ماينز باغت الضيوف بهدف في الدقيقة 41 عن طريق لي جاي سونج، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتأخر بايرن ميونخ بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، ضاعف لي جاي سونج النتيجة لصالح أصحاب الأرض بهدف ثان في الدقيقة 60، لتستمر هذه النتيجة حتى الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، حيث نجح ليروى ساني في تقليص الفارق للبافاري في الدقيقة 87، ليخسر بايرن ميونخ من ماينز بنتيجة 1-2.

بذلك، تعرض بايرن ميونخ لأول هزيمة له هذا الموسم في الدوري الألماني، في غياب مانويل نوير وهاري كين.

بتلك النتيجة، ظل بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بينما ارتقى ماينز إلى المركز السادس بـ22 نقطة.