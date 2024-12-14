ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 24 بواقع 56 حالة تعدٍ بأسوان

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحليات بالإستمرار فى أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان 

إزالة 56 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و 857 م²

موضحاً بأن هذه الجهود التى أسفرت حتى الآن عن إزالة 56 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و 857 م² ، تأتى فى ظل متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات بنطاق حى جنوب إستهدفت إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 3840م² .

ولفت إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

1000152525
1000152525
1000152523
1000152523
1000152519
1000152519
1000152521
1000152521
محافظ أسوان ازالة التعديات الموجه الـ 24 أخبار محافظة أسوان