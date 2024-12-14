إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 24 بواقع 56 حالة تعدٍ بأسوان

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحليات بالإستمرار فى أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان

إزالة 56 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و 857 م²

موضحاً بأن هذه الجهود التى أسفرت حتى الآن عن إزالة 56 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و 857 م² ، تأتى فى ظل متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات بنطاق حى جنوب إستهدفت إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 3840م² .

ولفت إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

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