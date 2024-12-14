الأردن: نطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، قائلا: "إننا جميعا نقف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة بناء بلد يحفظ حقوق جميع المواطنين، ونطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها".

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال اجتماعات العقبة حول سوريا، أن "هذه لحظة تاريخية ونريد لها أن تتحول إلى منجز تاريخي للشعب السوري".

وأشار إلى أنه "تم التأكيد على أهمية أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تضمن شمول الجميع في اتخاذ القرار، وعلى دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في دعم الأشقاء السوريين".

وأكد الصفدي "ضرورة أن يقف الجميع إلى جانب أبناء الشعب السوري"، مشددا على "دعم الشعب السوري بكل السبل لتحقيق أهدافه وبناء دولته".