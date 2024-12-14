محمد صلاح يصنع هدف تعادل ليفربول أمام فولهام

تمكن فريق ليفربول من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47 من الشوط الثاني في مباراته أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يصنع

جاء الهدف بفضل تمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح، الذي صنع الهدف لزميله كودي جاكبو، ليضع الأخير الكرة في شباك فولهام، معيدًا فريقه إلى أجواء المباراة بعد تأخره في الشوط الأول.

يواصل ليفربول الضغط في محاولة لقلب الطاولة وتحقيق الفوز، بينما يحاول فولهام الحفاظ على صلابته الدفاعية والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة المثيرة التي تقام على ملعب "آنفيلد".