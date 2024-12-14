جامعة المنيا تنظم رحلة للطلاب الوافدين لزيارة معالم القاهرة التاريخية

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة رحلة للطلاب الوافدين بمصاحبة الطلاب المصريين لمعالم القاهرة التاريخية، حيث قاموا بزيارة شارع " المعز" والذي يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم وموقع تراثي فريد تم إدراجه على قائمة مواقع التراث العالمي في عام 1979م بإشراف الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية وايمان حمدى مدير إدارة الوافدين ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

رحلة للوافدين بجامعة المنيا



واكد الدكتور عصام فرحات ، إن الجامعة تحرص على إتاحة كافة سبل الرعاية لأبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتوفير البيئة الملائمة لهم للاستمتاع والتميز في دراستهم بجامعة المنيا وببلدهم الثاني مصر .

وأشار إلى أن تنظيم هذه الرحلات تأتي في إطار توجهات وزارة التعليم العالي بممارسة الجامعات لدورها، ومشاركتها في تشجيع الطلاب غير المصريين على الدراسة بمصر، واستجابة لدعواتها بمبادرة «ادرس في مصر» وتمكين الوافدين من التعرف على معالم مصر وثقافتها وتاريخها العريق وكذلك الترويج للمواقع الأثرية والسياحية بالبلاد.

كما زار الطلاب احدى المدن الترفيهية، واستمتعوا بجميع الألعاب وأعرب الطلاب الوافدين عن سعادتهم بمشاركة الطلاب المصريين الرحله التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارتهم لشارع المعز لدين الله الفاطمي والذي يضم 29 أثرًا فريدا تعكس إنطباعاً كاملًا عن " مصر الإسلامية"

وقدم الطلاب الشكر لإدارة الجامعة للتشجيع المستمر على مواصلة التفوق العلمي وتزويدهم بالمعلومات للتعرف على ثقافة ومعالم الحضارة المصرية العريقة .