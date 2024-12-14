ليفربول يتأخر في الشوط الأول وسط مفاجأة من فولهام

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وفولهام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم فريق فولهام بهدف دون رد، سجله اللاعب أندرياس بيريرا في الدقيقة 11 من الشوط الاول

شهد الشوط الأول لحظات عصيبة لفريق ليفربول، حيث تعرض مدافعه أندرو روبرتسون للطرد، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ17

ورغم محاولات الريدز المتكررة، استطاع فولهام استغلال النقص العددي والسيطرة على مجريات اللعب في بعض الأوقات.

مع بداية الشوط الثاني، من المتوقع أن يحاول ليفربول العودة بقوة لتعويض النتيجة، بينما يسعى فولهام لتعزيز تقدمه أو الحفاظ على النتيجة للخروج بالنقاط الثلاث من ملعب "آنفيلد".