لوكاكو يقود تشكيل نابولي أمام أودينييزي في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أودينيزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق نابولي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أودينيزي بملعب بلو إنيرجي، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام أودينيزي، إذ يتواجد على رأس الهجوم بجانب ماتيو بوليتانو ودافيد نيريس.

يغيب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي عن فريقه في مباراة اليوم، وذلك للإصابة، ليفقد فريق الجنوب قوته الهجومية.

يحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، خلف أتالانتا المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما يأتي أودينيزي في المركز التاسع وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل نابولي لمواجهة أودينيزي

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - بونجورنو - ماتياس أوليفييرا

خط الوسط: أنجويسا - سكوت ماكتوميناي - لوبوتكا

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - دافيد نيريس.