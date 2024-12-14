عمر جابر: علينا التكاتف من أجل الحفاظ على الزمالك في تلك الأوقات

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة المصري، المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف اللاعب في مؤتمر صحفي :" الجميع يعلم أهمية المباراة وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وسبق ومر الزمالك بظروف مشابهة، وعلينا الاتحاد والتكاتف من أجل تجاوز المباراة وتحقيق الفوز".

وتابع :" المباراة ستحدد شكل المجموعة بنسبة كبيرة، وننتظر وجود الجماهير لدعمنا ومساعدتنا في حسم المباراة بشكل كبير".

واختتم عمر جابر قائلاً :" اللاعبون جاهزون للمباراة رغم الغيابات وكل لاعب يعرف قيمة نادي الزمالك، والجميع داخل الفريق يتحدث عن أهمية المباراة، وهناك حالة تركيز شديدة خاصة مع الأحداث المحيطة بالفريق قبل اللقاء، وهدفنا الحفاظ على لقب الكونفدرالية".

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غد الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.