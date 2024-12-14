كأس إنتركونتيننتال.. كولر ولاعبو الأهلي يتفقدون ملعب 974 وسط تشجيع الجماهير

قام لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بتفقد أرضة ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وفور نزول اللاعبين والجهاز الفني حرصت الجماهير الأهلاوية على تشجيعهم والهتاف للاعبين وطلبتهم بتحقيق الفوز والتتتويج بكأس التحدي والوصول إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد.

كأس إنتركونتيننتال.. أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة باتشوكا المكسيكي بعد قليل، على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وتنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء اليوم للمنافسة على كأس التحدي ضمن بطولة القارات للاندية كأس إنتركونتيننتال التي تقام في الدوحة.

كأس إنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي اليوم ضد باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيي عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

يلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء اليوم السبت، على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، وسوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورتس” أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس إنتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استوديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.