مجلس الزمالك يخصص 20 حافلة لنقل الجماهير لبرج العرب

خصص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، 20 حافلة لنقل الجماهير البيضاء إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب غدا الاحد لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي في بطلولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى مجلس إدارة النادي إلى توفير كافة سبل الراحة لجماهير نادي الزمالك العظيمة، لمساندة الفريق في مشواره الأفريقي.

ومن المقرر أن يبدأ تحرك الحافلات غدا الأحد إلى ملعب المباراة، من أمام مقر نادي الزمالك (بوابة 5)، حيث يشترط تواجد بطاقة المشجع وتذكرة المباراة للتواجد في الحافلات المسافرة لبرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.