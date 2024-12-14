نقيب الصحفيين: نسعى لرسم خارطة طريق للمهنة وأزماتها

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المؤتمر يأتي بينما تزاجه الصخافة تحديات كبيرة على عدة مستويات، ويهدف إلى التغيير الايجابي الذي نحتاجه بشدة في هذه الأيام الصعبة.

وتابع البلشي خلال كلمته بحفل افتتاح المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن نقابة الصحفيين تسعى دائما إلى رسم خارطة طريق للمهنة وأزماتها، مشيرا الى أن الصخافة المعبرة عن طموحات وآمال المواطنين هي التي ستبقى وتستمر.

وأضاف، تواجه الصحافة أزمة حقيقية تتمثل في زيادة الضغوط الملقاة على الصحفيين، مع ازمة حريات تواجهها المهنة، موضحا ان هذه الظروف تحجم الصحفيين في القيام بدورهم وخدمة المجتمع، مشيرا الى ان المؤتمر السادس يهدف إلى مناقشة هذه التحديات، وأن الآمال التي نطمح لها من المؤتمر، أن نعيد للمهنة قوتها وتأثيرها.

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين في نسخته السادسة، والذي يقام تحت شعار «دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير»، بحفل افتتاح حضره عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب، ووفدًا عن الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

كما حضر الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، وإعلان قائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

ويتضمن الحفل رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

ويذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ينعقد خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر الجاري، بهدف النقاش حول قضايا مهنة الصحافة وأوضاع الصحفيين في مصر وصولا إلى توصيات لتحسين الأوضاع وحل الأزمات تعمل نقابة الصحفيين على تنفيذها بما يحسن واقع المهنة في مصر.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات، صباح غد الأحد بمجموعة من الفعاليات وموائد مستديرة، يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في التشريعات الصحفية والقوانين ذات الصلة، واقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديًا وميدانيًا.

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر، بدأت منذ أبريل الماضي تحت 3 محاور رئيسية «الحريات والتشريعات- اقتصاديات الصحافة-ومستقبل الصحافة» بدعوة من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.



وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.