محمد النني يدعم صفوف الجزيرة الإماراتي قبل مواجهة العين

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي، عن تعافي النجم المصري محمد النني من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة، مؤكدًا عودته للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.

يواجه الجزيرة بقيادة النني نظيره العين، غدًا الأحد، على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

عودة النني من الإصابة

جاء إعلان عموتة بعودة النني من الإصابة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة بين الجزيرة والعين.

أكد عموتة على أهمية عودة النني لصفوف الجزيرة، مشيرًا إلى أن خبرة اللاعب وإمكانياته الفنية ستكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإماراتي.

وغاب النني عن المباريات الأخيرة لفريق الجزيرة بسبب الإصابة، إذ غاب عن مواجهتي عجمان وكلباء، لكن نادي الجزيرة لم يكشف طبيعة إصابة لاعب المنتخب الوطني.

شارك النني في 7 مباريات مع الجزيرة في الدوري الإماراتي، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي العين في المرتبة السادسة وفي رصيده 15 نقطة.