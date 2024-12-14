الصفدي: نقف جميعًا إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، علي الوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة بناء دولة تحفظ حقوق كل السوريين، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال الصفدي: "نريد للمرحلة السورية المقبلة أن تشمل جميع المكونات وإطلاق عملية سياسية سورية-سورية. ندعم تشكيل هيئة انتقالية وفق عملية جامعة على أساس القرار 2254. هذه لحظة تاريخية للشعب السوري لبناء مستقبله. نؤكد على دور الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوري في المرحلة الانتقالية المقبلة."

وأضاف وزير الخارجية الأردني: "نشدد على ضرورة تكثيف الدعم الإنساني لتلبيه احتياجات الشعب السوري. لا نريد لسوريا أن تغرق بالفوضى. نشدد على التشاركية في اتخاذ القرار في سوريا خلال المرحلة المقبلة. نطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في سوريا."