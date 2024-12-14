انطلاق أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور وفود أجنبية ومشاركة كبيرة

انطلقت أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بمقر النقابة بوسط القاهرة، بحضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، ووفود عربية واجنبية وبمشاركة النقاب السابقين وشخصيات عامة.

ورحب الإعلامي جمال الشاعر خلال الافتتاح، بالوفود المشاركة، مؤكدا أن نقابة الصحفيين المصرية شاركت في صناعة الوعي في العالم، مشيرا إلى أن النقابة منذ عقود سجلت لحظات تاريخية في نشر الوعي والحقائق والتوعية.

وعرض خلال الحفل لقطات سابقة من المؤتمرات الخمس الماضية، وكذلك التجهيزات للمؤتمر السادس.

يذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ينعقد خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر الجاري، بهدف النقاش حول قضايا مهنة الصحافة وأوضاع الصحفيين في مصر وصولا إلى توصيات لتحسين الأوضاع وحل الأزمات تعمل نقابة الصحفيين على تنفيذها بما يحسن واقع المهنة في مصر.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات، صباح غد الأحد بمجموعة من الفعاليات وموائد مستديرة، يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في التشريعات الصحفية والقوانين ذات الصلة، واقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديًا وميدانيًا.

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر، بدأت منذ أبريل الماضي تحت 3 محاور رئيسية «الحريات والتشريعات- اقتصاديات الصحافة- ومستقبل الصحافة» بدعوة من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.