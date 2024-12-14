كأس إنتركونتيننتال.. غرفة ملابس الأهلي في ملعب 974 قبل مواجهة باتشوكا

كأس إنتركونتيننتال.. نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورا من غرفة ملابس الفريق الأحمر في ملعب 974 قبل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في الكأس.

كأس إنتركونتيننتال

وعلق الحساب الرسمي للأهلي على صور غرف ملابس الفريق قائلا: دقة ونظام.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

يلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء اليوم السبت، على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، وسوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورتس” أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس إنتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استوديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.