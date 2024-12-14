ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتركونتيننتال.. غرفة ملابس الأهلي في ملعب 974 قبل مواجهة باتشوكا

غرفة ملابس الأهلي
غرفة ملابس الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كأس إنتركونتيننتال.. نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورا من غرفة ملابس الفريق الأحمر في ملعب 974 قبل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في الكأس.

كأس إنتركونتيننتال 

وعلق الحساب الرسمي للأهلي على صور غرف ملابس الفريق قائلا: دقة ونظام.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا 

يلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء اليوم السبت، على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية. 

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس إنتركونتيننتال 2024

 أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، وسوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورتس” أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس إنتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استوديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.

كأس إنتركونتيننتال الحساب الرسمي للنادي الأهلي الأهلي وباتشوكا الأهلي وباتشوكا المكسيكي مباراة الاهلي