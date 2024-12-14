زي النهارده.. القسطنطينية تتعرض لدمار شديد نتيجة حدوث زلزال

تمر علينا السبت الموافق ١٤ شهر ديسمبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 557 القسطنطينية تتعرض لدمار شديد نتيجة الي حدوث زلزال.

وعام 1751 تأسيس «أكاديمية ثريشيان العسكرية »، وهي أول أكاديمية عسكرية في العالم.

وعام 1825 - اندلاع ثورة الديسمبريين في الإمبراطورية الروسية ضد القيصر نقولا الأول.

وعام 1865 انطلاق رحلة السفير المغربي محمد بنسعيد السلاوي إلى فرنسا.

وعام 1900 ماكس بلانك يقدم اشتقاق نظري لقانون إشعاع الجسم الأسود في ميكانيكا الكم.

وعام 1901 العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال لاسلكي.

وعام 1911 المستكشف النرويجي روال أموندسن يصل مع أربعة من زملائه إلى نقطة القطب الجنوبي للمرة الأولى.

وعام 1939 إقصاء الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم وذلك بعد مهاجمته فنلندا فيما سمي بحرب الشتاء.

وعام 1947 إفتتاح ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

1950 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي كان الهدف من إنشائها توفير المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في مختلف أنحاء العالم.

1955 - إنضمام 16 دولة إلى الأمم المتحدة منها الأردن وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

وعام1957 تأسيس الهلال الأحمر المغربي.

وعام 1967 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصدر بلاغها العسكري الأول.

وعام 1988 الولايات المتحدة توافق للمرة الأولى على إجراء مباحثات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وذلك منذ اعتراف الأمم المتحدة بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ومنحها عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب.

عام 2003 - رئيس باكستان برويز مشرف ينجو من محاولة اغتيال هي الثالثة منذ توليه السلطة.

2004 -

كوبا وفنزويلا تؤسسان التحالف من أجل الأمريكتين.

افتتاح جسر ميلو رسميًا كأطول جسر في العالم حتى ذلك التاريخ.

2008 - الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن يزور العراق ويوقع فيه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، وقد تعرض الرئيس الأمريكي أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى قذفه بفردتي حذاء من قبل مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي.

2009 - قادة دول مجلس التعاون الخليجي يطلقون من الكويت مشروع الربط الكهربائي بين دولهم.

2010 - تفجيران انتحاريان في مدينة جابهار الإيرانية في موكب حداد شيعي مزدحم ما أسفرا عن مقتل 32 وجرح 95 شخصا.

عام2013 مركبة تشانج آه-3 الصينيَّة تهبط على سطح القمر حاملةً مسبار «يوتو»، لتُصبح بذلك أوَّل مركبة تفعل ذلك مُنذ سنة 1976م.

عام 2017 شركة والت ديزني تعلن عن استحواذها على معظم أصول شركة «تونتي فرست سينتشوري فوكس» مقابل 52.4 مليار دولار.

هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تصوّت على مقترح يلغي حزمة قوانين أوباما الخاصة بحيادية الإنترنت في البلاد ما سيمنح شركات الاتصال صلاحيات قانونية للتلاعب بسرعات المواقع وفرض رقابة على محتوى الويب.

وعام 2021 اليونسكو تدرج الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي العالمي في 16 دولة عربية.