القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى الاستعداد لاستفزازات كوريا الشمالية

دعا القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية هان دوك - سو اليوم السبت إلى الحفاظ على جاهزية الاستعداد التام ضد استفزازات كوريا الشمالية في أعقاب عزل الرئيس يون سيوك-يول بعد تمرير اقتراح عزله في الجمعية الوطنية في وقت سابق.

ووفقا لوكالة الانباء الكورة الجنوبية (يونهاب) أصدر "هان" هذه الدعوة خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني الذي عقد في المجمع الحكومي بسول بعد وقت قصير من تعليق "يون" عن مهامه.

وقال "أطلب منكم الحفاظ على موقف الاستعداد التام لضمان عدم قدرة كوريا الشمالية على التخطيط لأي استفزاز"، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي فراغ في الوضع الأمني.

ودعا "هان" إلى تأمين مصالح البلاد من خلال الدبلوماسية الاستباقية، مؤكدا بشكل خاص على الحاجة إلى الحفاظ بقوة على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.

حضر الاجتماع وزير الخارجية جو تيه-يول ووزير الوحدة كيم يونج-هو والقائم بأعمال وزير الدفاع كيم سون-هو ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية جو تيه-يونج ومستشار الأمن الوطني شين وون-سيك، إلى جانب مسؤولين آخرين عن الأمن الوطني.