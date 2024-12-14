مبابي يحتفظ بجائزة أفضل لاعب فرنسي

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، في الحفاظ على جائزته كأفضل لاعب كرة قدم فرنسي للموسم الثاني على التوالي، وذلك بحسب التصويت الذي أجرته مجلة «فرانس فوتبول» الشهيرة.

وحصد مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أكبر عدد من الأصوات متفوقًا بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه، ويليام ساليبا مدافع أرسنال الإنجليزي.

يأتي تتويج مبابي بجائزة أفضل لاعب فرنسي في 2023-2024، بعدما قدم موسمًا مميزًا شهد تسجيله 52 هدفًا بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، أسهم من خلالها في حصد الفريق الباريسي لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

مبابي

شهد التصويت على الجائزة منافسة قوية بين مجموعة من النجوم الفرنسيين، حيث حل مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي في المركز الثالث، وتلاه ثنائي ريال مدريد إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، كما ظهر في القائمة أسماء لامعة مثل أنطوان جريزمان وبيير لي ميلو، وأيضًا الثنائي الواعد وارن زائير إيمري وبرادلي باركولا لاعبي البي إس جي.

مبابي يقترب من رقم قياسي

بفوزه بهذه الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته، عادل مبابي الرقم القياسي الذي يشاركه فيه كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، ليصبحا ثاني أكثر اللاعبين الفرنسيين تتويجًا بهذه الجائزة، ولا يزال الرقم القياسي المطلق بحوزة الأسطورة تيري هنري الذي توج بالجائزة 5 مرات.

انضم كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى ريال مدريد، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.