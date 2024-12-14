رئيس وزراء فلسطين: المخيمات رمز العزة والوطنية ويجب الحفاظ عليها

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن مخيم جنين وباقي المخيمات هي رمز العزة والوطنية ويجب الحفاظ عليها، وعدم سلب أهالي المخيمات لسبل العيش الكريم.



جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمحافظة جنين، اليوم السبت، حيث التقى بقادة المؤسسة الأمنية، وفعاليات ومؤسسات ومكونات المحافظة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تقصر مع الأهالي في قطاع غزة وجنين وباقي محافظات الوطن، وأن بسط الأمن والأمان جزء أساسي لتحقيق التنمية والاستقرار.



وقال "إن الحكومة تعمل على استعادة زمام المبادرة في كافة محافظات الوطن، والنتيجة ستكون إيجابية للجميع من خلال تحقيق الأمن والتنمية لأبناء الشعب الفلسطيني في طريق تجسيد الدولة المستقلة".

وأشاد بصمود أهالي مخيم جنين، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني مع قضاياه الوطنية، محذرا من الوقوع في مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأمن والسلم الأهليين للمجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارة لاحقة لمحافظة جنين، وعقد جلسة للحكومة فيها للوقوف على احتياجات الأهالي فيها وتعزيز صمودهم.