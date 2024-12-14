أيمن سلامة لـ البوابة نيوز: لا يصح تناول الدراما شخصيات حقيقية دون إذن الورثة

قال السيناريست أيمن سلامة إنه لا يصح تناول حياة أي شخص في الحياة دون الرجوع إليه شخصياً أو ذويه .

وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز أنه لابد قبل البدء في أي عمل أن نأخذ الأذن من الورثة كي لا يتم التشوية أو المغالطة في المعلومات عن الشخصية التي سوف تُقدم في الدراما

وأشار إلى أن هناك حيلة يُقدمها عدد من الكُتاب منذ قديم الأزل وهي تقديم الشخصية بتغير أسمائها والأحداث ولكن مستوحاه من الواقع مثل ما حدث ضجة عند عرض مسلسلي "ليالي " حيث أُثير ضجة حوله بأنه له علاقة بقضية سوزان تميم وبالتأكيد هذا غير صحيح لأن شخصيات العمل لا تمت بأي صلة لسوزان تميم ومن كانوا حولها وإن كان البعض قد شعر بتشابه بين أحداث المسلسل وقصة حياة سوزان تميم فهذا لأن الشخصيات التي قدمتها في العمل من لحم ودم ولأن قصة سوزان تميم لا تزال تحت الأضواء وتشغل الكثيرين مثل ما قُدم نجيب محفوظ اللص والكتاب ومسلسل "ابن حلال " الذي قدمه النجم محمد رمضان وقتذاك حيث أعتقد البعض أن العمل تتطرق لقصة قتل ابنه المطربة ليلي غفران وهكذا.

وختم حديثه قائلاً : لكي نحل تلك الإشكالية سواء قدمنا شخصية علي قيد الحياة أو متوفية عبر الشاشة الصغيرة ينبغي علي صناع العمل الرجوع إلي أسرة الشخص والأستأذان منهم و من حق المؤلف أن يلجأ إلى حادث حقيقي ويبني أحداث مسلسلي عليه.